Подберите к данным словам однокоренные слова с указанными приставками. Составьте словосочетания "сущ+сущ". Приставки: под-, раз- (рас-), при-, на- Слова сл..гать, заг..реться, к..снуться, зап..реть, выр..сли.

Русский язык
Подберите к данным словам однокоренные слова с указанными приставками. Составьте словосочетания "сущ+сущ". Приставки: под-, раз- (рас-), при-, на- Слова сл..гать, заг..реться, к..снуться, зап..реть, выр..сли.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
(В скобках - какие еще однокоренные можно образовать) слагать  - разложение на множители (подлодит, прилагается, наложение)загореться  - пригар на сковороде (разгореться, подгореть, нагар)коснуться  - прикосновение  к стеклу (подкасательная)запереть  - растирание мазью (подтирать, натирать, притирание)выросли - нарост на пальце (подрасти, разрастись, прирост)

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