Подберите к данным словам однокоренные слова с указанными приставками. Составьте словосочетания "сущ+сущ". Приставки: под-, раз- (рас-), при-, на- Слова сл..гать, заг..реться, к..снуться, зап..реть, выр..сли.
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Подберите к данным словам однокоренные слова с указанными приставками. Составьте словосочетания "сущ+сущ". Приставки: под-, раз- (рас-), при-, на- Слова сл..гать, заг..реться, к..снуться, зап..реть, выр..сли.
Ответ(ы):
Гость:
(В скобках - какие еще однокоренные можно образовать) слагать - разложение на множители (подлодит, прилагается, наложение)загореться - пригар на сковороде (разгореться, подгореть, нагар)коснуться - прикосновение к стеклу (подкасательная)запереть - растирание мазью (подтирать, натирать, притирание)выросли - нарост на пальце (подрасти, разрастись, прирост)
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