Найди и назови животных-представителей разных миров. Что означает число животных Нижнего мира? В каком русском фольклорном тексте тебе это же волшебное число? Скажите срочно"!

Гость: Гость:

Возможно нижний мир это подземные животные т е кроты, землеройки, крысы, мыши. Поверхность: зайцы, лисы, слоны, львы, волки и др. Верхний мир животные которые живут на деревьях или летают. Змеи, птицы и др. А в русском фольклоре может быть "Видимо-невидимо"