Найди и назови животных-представителей разных миров. Что означает число животных Нижнего мира? В каком русском фольклорном тексте тебе это же волшебное число? Скажите срочно"!

Литература
Найди и назови животных-представителей разных миров. Что означает число животных Нижнего мира? В каком русском фольклорном тексте тебе это же волшебное число? Скажите срочно"!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Возможно нижний мир это подземные животные т е кроты, землеройки, крысы, мыши. Поверхность: зайцы, лисы, слоны, львы, волки и др.  Верхний мир животные которые живут на деревьях или летают. Змеи, птицы и др. А в русском фольклоре может быть "Видимо-невидимо"
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Найди значения выражение двумя способами можно одним
Ответить
Русский язык
Сочинение что я делаю в свободное время !!!
Ответить
Математика
Четвероклассник вышел из дома в 8часов 27минут утра,а пришел домой в 2часа 21минуту дня.Дома его не было...
Ответить
Математика
(524*43-16*803):12помогите пожлста
Ответить
Информатика
Сочинение на тему:Я хочу...(из современного)(информатика)Например:робота который в??е за меня делает))пожалуйста!очень надо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответить