Найди и назови животных-представителей разных миров. Что означает число животных Нижнего мира? В каком русском фольклорном тексте тебе это же волшебное число? Скажите срочно"!
Литература
Найди и назови животных-представителей разных миров. Что означает число животных Нижнего мира? В каком русском фольклорном тексте тебе это же волшебное число? Скажите срочно"!
Ответ(ы):
Гость:
Возможно нижний мир это подземные животные т е кроты, землеройки, крысы, мыши. Поверхность: зайцы, лисы, слоны, львы, волки и др. Верхний мир животные которые живут на деревьях или летают. Змеи, птицы и др. А в русском фольклоре может быть "Видимо-невидимо"
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