В саду работало 5 девочек а маличиков на 10 больше во сколько раз больше мальчиков работало в саду?
Математика
В саду работало 5 девочек а маличиков на 10 больше во сколько раз больше мальчиков работало в саду?
Ответ(ы):
Гость:
1)5+10=15 мальчиков 2)15/5=3 (раза)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
На завод отправлено 3600 тонн угля в вагонах по 60 тонн в каждом и столько же угля в вагонах по 90 тонн в каждом. каких вагонов потребовалось больш...
Русский язык
Русский язык
Подберите к данным словам однокоренные слова с указанными приставками. Составьте словосочетания "сущ+сущ". Приставки: под-, раз- (рас-), при-, на...
Литература