Помогите пожалуйста -1/27+5/9+1/3
Математика
Помогите пожалуйста -1/27+5/9+1/3
Ответ(ы):
Гость:
-1/27+15/27+9/27=23/27
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