Укажите даты следующих сражений 1) Фермопильская битва 2) Саламинская битва 3) б??тва при Платеях

История
Укажите даты следующих сражений 1) Фермопильская битва 2) Саламинская битва 3) б??тва при Платеях
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Фермопильская битва произошла в сентябре 480 года до нашей эры в ущелье  Фермопилы. Саламинская битва произошла также в 480 году до нашей эры  близ острова  Саламин в  Сароническом заливе Эгейского моря неподалёку от  Афин. Битва при Платеях состоялась в 479 году до нашей эры на склонах  горы Китерон рядом с небольшим городком  Платеи в  Беотии.
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