Укажите даты следующих сражений 1) Фермопильская битва 2) Саламинская битва 3) б??тва при Платеях

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Фермопильская битва произошла в сентябре 480 года до нашей эры в ущелье Фермопилы. Саламинская битва произошла также в 480 году до нашей эры близ острова Саламин в Сароническом заливе Эгейского моря неподалёку от Афин. Битва при Платеях состоялась в 479 году до нашей эры на склонах горы Китерон рядом с небольшим городком Платеи в Беотии.