Помогите сделать номер 100
Математика
Помогите сделать номер 100
Ответ(ы):
Гость:
11*2=22 км - ехал до дома Янис 12*(2+1)=36 км - ехал до дома Ивар 22+36=58 км. друг от друга живут
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