Площадь земельного участка изображается на плане масштаб которого 1: 250 в виде пря??оугольника площадью 128 см квадратных найдите действительную площадь этого земельного участка
Математика
Площадь земельного участка изображается на плане масштаб которого 1: 250 в виде пря??оугольника площадью 128 см квадратных найдите действительную площадь этого земельного участка
Ответ(ы):
Гость:
1 : 250 128 : Х Х=128*250:1=32000см²=32м²
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Тимуру нужно купить 5 литров молока .Один пакет объёмом 1 л стоит 52 р. Один пакет молока объёмом 2 л стоит 97 р . Кроме того, в магазине проходи...
Русский язык
Определите стиль текста!!!!Гаснет багряный луч солнца. Морозные туманные сумерки опускаются над тайгой. Громко потрескивает лёд на речке, замерли т...
География
На карте какого масштаба. -1:20000,1:50000 или 1:100000- территорию можно показать. с наибольшей детальностью
Обществознание