Площадь земельного участка изображается на плане масштаб которого 1: 250 в виде пря??оугольника площадью 128 см квадратных найдите действительную площадь этого земельного участка

Математика

Площадь земельного участка изображается на плане масштаб которого 1: 250 в виде пря??оугольника площадью 128 см квадратных найдите действительную площадь этого земельного участка

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