Произведение двух чисел равно первому множителю. приведи примеры.
Математика
Произведение двух чисел равно первому множителю. приведи примеры.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1*1=1 2*1=2 8*1=8 23*1=23
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