Прошу сделайте быстро контроль не успеваю сделать все задания помогите
Алгебра
Прошу сделайте быстро контроль не успеваю сделать все задания помогите
Ответ(ы):
Гость:
1. a) (m+2n)(m^2-2mn+4n^2) b) x(x^2-64y^2)=x(x-8y)(x+8y) v) -3(a^2-6a+9)= -3(a-3)^2 4) 2a(b-1)+10(b-1)=(b-1)(2a+10) 5) (a^2-4)(a^2+4) Ii. 8a^3+4a^2+2a-4a^2-2a-1=8a^3-1=8*(-1/2)^3-1=8*(-0.125)-1=-1-1= -2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Укажи имя существительное с удвоенной согласной: а) дли(н/нн)а б) ра(с/сс)тение в)а(п/пп)ликация г) ра(н/нн)о
Английский язык