Составьте и запишите словосочетания обозначьте падеж имён существительных

Русский язык
Составьте и запишите словосочетания обозначьте падеж имён существительных
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Сколько нужно составить словосочетаний???
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