Проволку какоц длины необходимо взять для изготовления каркаса куба с ребром 15см?пожалуйста помогите
Математика
Проволку какоц длины необходимо взять для изготовления каркаса куба с ребром 15см?пожалуйста помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15 умножаем на 15. Находим площадь 225 см. Всё.
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