Путешественники проехали всего 860км, из них на автобусе на 460км меньше, чем на поез??е. Сколько часов они были в пути, если скорость автобуса 50км/ч, а поезда -66км/ч?

Математика

Путешественники проехали всего 860км, из них на автобусе на 460км меньше, чем на поез??е. Сколько часов они были в пути, если скорость автобуса 50км/ч, а поезда -66км/ч?

Автор: Гость