Путешественники проехали всего 860км, из них на автобусе на 460км меньше, чем на поез??е. Сколько часов они были в пути, если скорость автобуса 50км/ч, а поезда -66км/ч?
Математика
Путешественники проехали всего 860км, из них на автобусе на 460км меньше, чем на поез??е. Сколько часов они были в пути, если скорость автобуса 50км/ч, а поезда -66км/ч?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 860 - 460 = 400(км) проехали и на автобусе и на поезде 2) 400\2=200(км)-проехали на автобусе 3) 200+460=660(км)-проехали на поезде 4)660\66=10(ч)-ехали на поезде 5)200\50=40(ч)-на поезде 6)4+10=14(ч) - были в пути
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Математика