Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
Решите уравнение 6y + 3,7 = 38,5
Математика
Решите уравнение 6y + 3,7 = 38,5
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6y=38,5-3,7 6y=34,8 y=34,8:6 y=5,8
Спасибо
Пожаловаться
Не нашли ответ?
Найди нужный
Ответить на вопрос
Отправить
Похожие вопросы
Математика
18,3×0,5-5,81×0,5=(18,3-5,81)×(0,5-0,5)=12,49×0=
Ответить
Математика
(х×5)+12×9=138 Помогите
Ответить
Английский язык
36 помогите пожалуйста!!!
Ответить
Русский язык
Вставь подходящие по смыслу слова, выбрав их из взятых в скобки
Ответить
Русский язык
СРОЧНО!! Написать сочинение-миниатюру на тему "Весна идет" (должно быть как можно б??льше существительных)
Ответить
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск