Вставь подходящие по смыслу слова, выбрав их из взятых в скобки

Русский язык
Вставь подходящие по смыслу слова, выбрав их из взятых в скобки
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Автор: Гость
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Гость:
Где слова? А? Не понимаю как так можно!!!
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