Номер 1 пожалуйста очень сроочнооооо

Математика
Номер 1 пожалуйста очень сроочнооооо
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
100*5=500вт в день расходовалось бы при 1 лампочке 500*28=14000вт за 28 дней 20*4=80вт расходует 2 лампочка в день 80*28=2240вт за 28 дней 14000-2240=11760вт -экономия
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Вычислите три седьмых умножить на 2,три целых умножить на одну шестую,9целых умнож??ть на пять шестых две пятых умножить на 15целых одна четвёртая ...
Ответить
Математика
35157+44475+(30200-35-34)*6 Пожалуйста решите по действиям
Ответить
Математика
Оны фигуранын ауданын табу ушин колданады?
Ответить
Окружающий мир
Подобрать заметку о земляке города липецка который сделал доброе дело для города?
Ответить
Математика
Из деревни вышел пешеход, а через 2 часа за ним вдогонку отправился велосипедист. через какое время после своего выезда велосипедист догонит пешехо...
Ответить