Номер 1 пожалуйста очень сроочнооооо
Математика
Номер 1 пожалуйста очень сроочнооооо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
100*5=500вт в день расходовалось бы при 1 лампочке 500*28=14000вт за 28 дней 20*4=80вт расходует 2 лампочка в день 80*28=2240вт за 28 дней 14000-2240=11760вт -экономия
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