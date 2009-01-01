Помогите пож.решить и оформить номер4,а.б
Математика
Помогите пож.решить и оформить номер4,а.б
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чувак, это же легко! a) На первой - 350 На второй - ?, на 70 ф < 350 - 70 = 280 (ф) Ответ: 280 фонарей на второй улице б) На первой - 350 На второй - ?, на 70 ф < Всего - ? 1) 350 - 70 = 280 (ф) - на второй 2) 350 + 280 = 630 Ответ: 630 фонарей всего
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