С помощью трёх примеров покажите проявление роли образования в жизни современного общества в каждом случае сначала приведите пример а затем укажите роль котторую он иллюстрирует

Гость: Гость:

1.Образование для современного человека очень важно, так как помогает обучится определенной профессии и продолжать эту профессию в будущем. 2.Образование помогает человеку развится как полноценная личность. 3. Ну и наконец третье, образование это прежде всего развитие человека духовно, а значит это необходимо для того чтобв у человека были ценности.