С помощью трёх примеров покажите проявление роли образования в жизни современного общества в каждом случае сначала приведите пример а затем укажите роль котторую он иллюстрирует

Обществознание
С помощью трёх примеров покажите проявление роли образования в жизни современного общества в каждом случае сначала приведите пример а затем укажите роль котторую он иллюстрирует
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Образование для современного человека очень важно, так как помогает обучится определенной профессии и продолжать эту профессию в будущем. 2.Образование помогает человеку развится как полноценная личность. 3. Ну и наконец третье, образование это прежде всего развитие человека духовно, а значит это необходимо для того чтобв у человека были ценности.
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