Почему наследственная изменчивость является первоосновой всех последующих
Биология
Почему наследственная изменчивость является первоосновой всех последующих
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что наследственная изменчивость основана на генном уровне , ( врожденная так скажем)
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