Как вычесть столбиком 2988-1328

Математика
Как вычесть столбиком 2988-1328
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X   332        49    --------    2988  1328  ---------  16268   
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