Какое место в романе герой нашего времени занимает каждая повесть?

Гость: Гость:

В каждой главе происходит постепенное приближение к характеру Печорина. "Бэла" - узнаем о Печорине от Максим Максимыча, который рассказывает все повествователю. Во второй повести видим Печорина уже глазами самого повествователя. В "Тамани" - Печорин рассказывает о дорожном происшествии, уже от первого лица. Главная повесть - "Княжна Мери" - там рассказ от лица Печорина, не просто, а с самоанализом и философскими размышлениями. И "Фаталист" - игра Печорина с судьбой. Для полноты картины.