Какое место в романе герой нашего времени занимает каждая повесть?

Литература
Какое место в романе герой нашего времени занимает каждая повесть?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В каждой главе происходит постепенное приближение к характеру Печорина. "Бэла" - узнаем о Печорине от Максим Максимыча, который рассказывает все повествователю. Во второй повести видим Печорина уже глазами самого повествователя. В "Тамани" - Печорин рассказывает о дорожном происшествии, уже от первого лица. Главная повесть - "Княжна Мери" - там рассказ от лица Печорина, не просто, а с самоанализом и философскими размышлениями. И "Фаталист" - игра Печорина с судьбой. Для полноты картины.
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