План до твору "Сліпий музикант"

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План до твору "Сліпий музикант"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Народження слипого малюка 2 история дядька Максима 3 нелегке життя Петруся 4 Евелина 5 зустрич с слипим 6 великий музыкант
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