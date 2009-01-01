Помогите , уравнения 9 класс :с
Алгебра
Помогите , уравнения 9 класс :с
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение 1. x⁴ - 5x² - 36 = 0 x² = t, t > 0 t² - 5t - 36 = 0 t₁ = - 4 не удовлетворяет условию t > 0 t² = 9 x² = 9 x₁ = - 3 x₂ = 3 2. (x² + 3x)² - 2(x² + 3x) - 8 = 0 x² + 3x = t t² - 2t - 8 = 0 t₁ = - 2 t₂ = 4 1) x² + 3x = - 2 x² + 3x + 2 = 0 x₁ = - 1 x₂ = - 2 2) x² + 3x = 4 x² + 3x - 4 = 0 x₃ = - 4 x₄ = 1 3. x/(x + 8) + (x + 8)/(x - 8) = (x² + x + 12)*(x² - 64) (x² - 8x + x² + 16x + 64 - x² - x - 12)/(x² - 64) = 0 x² - 9x - 52 = 0 x² - 64 ≠ 0, x ≠ - 8, x ≠ 8 x² - 9x - 52 = 0 D = 81 + 4*1*52 = 289 x₁ = (9 - 17)/2 x₁ = - 4 x₂ = (9 + 17)/2 x₂ = 13 4. (2x + 3)*(4x - 3)*0x - 10) ≥ 0 2x + 3 = 0, x = - 1,5 4x - 3 = 0 x = 0,75 x - 10 = 0, x = 10 - + - + -------------------------------------------------------------> - 1,5 0,75 10 x x∈[- 1,5; 0,75] [10; + ∞) 5. - 4x² + 13x - 3 ≥ 0 4x² - 13x + 3 ≤ 0 D = 169 - 4*4*3 = 121 x₁ = (13 - 11)/8 x₁ = 1/4 x₂ = (13 + 11)/8 x₂ = 3 целое Ответ: х = 3
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