Прочитай . Продолжи рассказ . Орел ( с ) вил себе гнездо ( на ) высоком дереве . Вскор?? ( в ) гнезде появились птенцы . Однажды орел ( под ) летел ( к ) гнезду ( с ) большой рыбой ( в ) когтях . Он быстро ( с ) ложил крылья...

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Прочитай . Продолжи рассказ . Орел ( с ) вил себе гнездо ( на ) высоком дереве . Вскор?? ( в ) гнезде появились птенцы . Однажды орел ( под ) летел ( к ) гнезду ( с ) большой рыбой ( в ) когтях . Он быстро ( с ) ложил крылья и сел ( на ) край гнезда .

Автор: Гость