Прочитай . Продолжи рассказ . Орел ( с ) вил себе гнездо ( на ) высоком дереве . Вскор?? ( в ) гнезде появились птенцы . Однажды орел ( под ) летел ( к ) гнезду ( с ) большой рыбой ( в ) когтях . Он быстро ( с ) ложил крылья...
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Прочитай . Продолжи рассказ . Орел ( с ) вил себе гнездо ( на ) высоком дереве . Вскор?? ( в ) гнезде появились птенцы . Однажды орел ( под ) летел ( к ) гнезду ( с ) большой рыбой ( в ) когтях . Он быстро ( с ) ложил крылья и сел ( на ) край гнезда .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Орел свил себе гнездо на высоком дереве. Вскоре в гнезде появились птенцы. Однажды орел подлетел к гнезду с большой рыбой в когтях. Он быстро сложил крылья и сел на края гнезда. Проголодавшиеся птенцы потянулись к рыбе. Орел отрывал маленькие кусочки и кормил своих орлят.
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