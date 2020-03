СРОЧНО! ДАМ 40 БАЛОВ! 6 КЛАСС! УЧЕЮНИК: ДАНИЛОВ, 2009 П. 15! Напишите литовских князей 14 ??ека ( имя князя, годы проявления и основные события) срочно!

Гость: Гость:

Годы правления Портрет Русское Литовское Польское Белорусское ок. 1236—1263 Mindaugas.jpg Миндовг Mindaugas (Ми́ндаугас) Mendog Міндо́ўг 1263—1264 Treniota.jpg Тро́йнат Treniota (Трянёта) Treniota Траня́та 1264—1267 Vojshalk.png Во́йшелк (Во́йшелг) Vaišelga (Ва́йшвилкас, Ва́йшялга) Wojsiełk Во́йшалк 1267—1270 Шварн Švarnas (Шва́рнас) Szwarno Шварн 1270—1281 Lithuanian Grand Duke Traidenis.JPG Тро́йден Traidenis (Трайдя́нис) Trojden Тра́йдзень (Тро́йдзень) 1282—1285 Довмо́нт Daumantas (Дау́мантас) Dowmunt Даўмо́нт 1285—1290 Будики́д Butigeidis (Бутигяй́дис) Butygejd Будзікі́д 1290—1295 Пукуве́р Будиви́д Butvydas (Пуку́вярас Бу́твидас) Pukuwer Будзіві́д 1295—1316 Witenes.PNG Ви́тень Vytenis (Витя́нис) Witenes Ві́цень 1316—1341 Giedymin.PNG Гедими́н Gediminas (Гядими́нас) Giedymin Гедзімі́н (Ґедымі́н) 1341—1345 Евну́тий (Явну́т) Jaunutis (Яуну́тис) Jawnut Яўну́т 1345—1377 Algirdas kunigaikštis.jpg Ольгерд Algirdas (А́льгирдас) Olgierd Альге́рд 1377—1381 1382—1392 Wladislaus II Jagiello of Poland.PNG Яга́йло Jogaila (Йога́йла) Władysław II Jagiełło Яга́йла 1381—1382 Kiejstut.JPG Ке́йстут Kęstutis (Кясту́тис) Kiejstut Кейсту́т 1392—1430 Vitaut grav xvi.jpg Ви́товт Vytautas (Ви́таутас) Witold Ві́таўт 1430—1432 Lithuanian Grand Duke Švitrigaila.jpg Свидрига́йло Švitrigaila (Швитрига́йла) Świdrygiełło Свідрыга́йла 1432—1440 Žygimont Kiejstutavič. Жыгімонт Кейстутавіч (J. Aziambłoŭski, XIX).jpg Сигизму́нд Ке́йстутович (Жигимо́нт) Žygimantas Kęstutaitis (Жиги́мантас Кястута́йтис) Zygmunt Kiejstutowicz Жыгімо́нт Кейсту́тавіч 1440—1492 Casimir IV Jagiellon.PNG Казими́р Ягелло́н Kazimieras Jogailaitis (Кази́мерас Йогайла́йтис) Kazimierz Jagiellończyk Казімі́р Ягело́нчык 1492—1506 Alexander of Poland.PNG Алекса́ндр Ягелло́н Aleksandras (Алякса́ндрас) Aleksander Jagiellończyk Алякса́ндр Ягело́нчык 1506—1548 Lesseur-Zygmunt I Stary.jpg Сигизму́нд Ста́рый Žygimantas Senasis (Жиги́мантас Сяна́сис) Zygmunt Stary Жыгімо́нт Стары́ 1548—1572 Sigismundus II Augustus of Poland.PNG Сигизму́нд Авгу́ст Žygimantas Augustas (Жиги́мантас Аугустас) Zygmunt August Жыгімо́нт А́ўгуст Выборные великие князья 1572—1795 годов Править Годы правления Портрет Русское Литовское Польское Белорусское 1573—1574 Anjou 1570louvre.jpg Генрих Валуа Henrikas Valua Henryk Walezy Генрых Валуа 1575—1586 (вместе с мужем: 1576—1586) Анна Ягеллонка Ona Jogailaitė Anna Jagiellonka Ганна Ягелонка вместе с женой 1576—1586 Stefan Batory. Стэфан Баторы (Vilnia, XVI).jpg Стефан Баторий Steponas Batoras Stefan Batory Стэфан Баторый 1587—1632 Sigismund III of Poland-Lithuania and Sweden (Martin Kober).jpg Сигизмунд III Ваза Zigmantas III Vaza Zygmunt III Waza Жыгімонт III Ваза 1632—1648 Rubens Władysław Vasa (detail).jpg Владислав IV Ваза Vladislovas IV Vaza Władysław IV Waza Уладзіслаў IV Ваза 1648—1668, отрёкся Schultz John II Casimir.jpg Ян II Казимир Ваза Jonas II Kazimieras Vaza Jan II Kazimierz Waza Ян II Казімір Ваза 1669—1673 Michał Korybut Wiśniowiecki.PNG Михаил Корибут Вишневецкий Mykolas Kaributas Višnioveckis Michał Korybut Wiśniowiecki Міхал Карыбут-Вішнявецкі 1673—1696 Schultz Jan III Sobieski.png Ян III Собеский Jonas III Sobieskis Jan III Sobieski Ян III Сабескі 1697—1704 1709—1733 AugustII.jpg Август II Сильный Augustas II Stiprusis August II Mocny Аўгуст II Моцны 1704—1709 1733—1734 Stanisław Leszczyński par Girardet.PNG Станислав Лещинский Stanislovas Leščinskis Stanisław Leszczyński Станіслаў Ляшчынскі 1734—1763 King Augustus III of Poland.jpg Август III Augustas III August III Аўгуст III 1764—1795, отрёкся Stanisław August Poniatowski coronation robes.jpg Станислав II Август Понятовский Stanislovas II Augustas Poniatovskis Stanisław II August Poniatowski Станіслаў II Аўгуст Панятоўскі