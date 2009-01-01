Подобрать заметку о земляке города липецка который сделал доброе дело для города?

Окружающий мир
Подобрать заметку о земляке города липецка который сделал доброе дело для города?
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