Вычислите три седьмых умножить на 2,три целых умножить на одну шестую,9целых умнож??ть на пять шестых две пятых умножить на 15целых одна четвёртая умножить на 4целых 5целых умножить на одну пятую
Математика
Вычислите три седьмых умножить на 2,три целых умножить на одну шестую,9целых умнож??ть на пять шестых две пятых умножить на 15целых одна четвёртая умножить на 4целых 5целых умножить на одну пятую
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вычислите три седьмых умножить на 2 = шесть седьмых три целых умножить на одну шестую = одна вторая 9 целых умножить на пять шестых = пятнадцать вторых (или семь целых пять десятых, или семь целых одна вторая) две пятых умножить на 15 целых = шесть целых одна четвёртая умножить ? = ?
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