Вычислите три седьмых умножить на 2,три целых умножить на одну шестую,9целых умнож??ть на пять шестых две пятых умножить на 15целых одна четвёртая умножить на 4целых 5целых умножить на одну пятую

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Вычислите три седьмых умножить на 2 = шесть седьмых три целых умножить на одну шестую = одна вторая 9 целых умножить на пять шестых = пятнадцать вторых (или семь целых пять десятых, или семь целых одна вторая) две пятых умножить на 15 целых = шесть целых одна четвёртая умножить ? = ?