35157+44475+(30200-35-34)*6 Пожалуйста решите по действиям

Гость: Гость:

35157+44475+(30200-35-34)×6=260418 первое действие в скобках: 30200-35=30165 второе действие в скобках: 30165-34=30131 третье действие умножение: 30131×6=180786 четвертое действие сложение слева: 35157+44475=79632 пятое действие сложение справа: 79632+180786=260418 всегда на первом месте будут скобки,потом деление или умножение, а после сложение или вычитание по ходу примера(с лева на право))))