СРОЧНО!! Написать сочинение-миниатюру на тему "Весна идет" (должно быть как можно б??льше существительных)

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Весна идет мы долго ждали весну, прошло много месяцев , лето, осень, зима и вот она пришла. Везде ручьи льються , птички красиво поют , первые цветы раскрываются и снег тает... ну разве не красота? Всё начинает жить : ёжики , медведи и другие жиаые сущеста всей планеты выползают из норок, они начинают искать пищу и человек который может увидить как они что-то ищат могут очень сильно удивиться. Весной есть один очень хороший и добрый празник Масленица : все пекут блены, угащают друг друга , пают песни , танцуют. Самые страшные враги могут подружиться, разве весна не удивительное время года? Люди любите весну!!!