Рабочий за восьмичасовой рабочий день вытачивает 80деталей а его ученик работает 6ч в день и вытачивает 42 такие детали на сколько больше деталей вытачивает за 1st рабочий чем его ученик измени вопрос задачи чтобы она решалась ...
Математика
Рабочий за восьмичасовой рабочий день вытачивает 80деталей а его ученик работает 6ч в день и вытачивает 42 такие детали на сколько больше деталей вытачивает за 1st рабочий чем его ученик измени вопрос задачи чтобы она решалась так 80÷8+42÷6
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Гость:
Сколько вместе вытачивают рабочий и его ученик?
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