Раскройте скобки и преведите подобные члены в алгеброическом выражении (2х-11у)-(5х+12у)+(3у-17х),(2х-3ху+7)-(3х-5ху)

Алгебра
Раскройте скобки и преведите подобные члены в алгеброическом выражении (2х-11у)-(5х+12у)+(3у-17х),(2х-3ху+7)-(3х-5ху)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(2х-11у)-(5х+12у)+(3у-17х) = 2х - 11у - 5х - 12у + 3у - 17х = - 20х - 20у(2х-3ху+7)-(3х-5ху) = 2х - 3ху + 7 - 3х + 5ху = - х + 2ху

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