Расположите в хронологическом порядке следующие события. Укажите ответ в виде по??ледовательности цифр выбранных элементов: 1) Полтавская битва; 2) Великое посольство; 3) поражение русской армии под Нарвой; 4) заключение Ни...

История

Расположите в хронологическом порядке следующие события. Укажите ответ в виде по??ледовательности цифр выбранных элементов: 1) Полтавская битва; 2) Великое посольство; 3) поражение русской армии под Нарвой; 4) заключение Ништадтского мира.

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