Расположите в хронологическом порядке следующие события. Укажите ответ в виде по??ледовательности цифр выбранных элементов: 1) Полтавская битва; 2) Великое посольство; 3) поражение русской армии под Нарвой; 4) заключение Ни...
История
Расположите в хронологическом порядке следующие события. Укажите ответ в виде по??ледовательности цифр выбранных элементов: 1) Полтавская битва; 2) Великое посольство; 3) поражение русской армии под Нарвой; 4) заключение Ништадтского мира.
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Ρ= 1000кг/м V= 70 cм =0,00007м t =58 C t =100 C c = 4200 Дж/кг С L = 2,3 10 Дж/кг _________________ Q =?
Другие предметы