Распредели все использованные в таблице глаголы по другим основания: на две группы (табл.2) на две других группы (табл.3) Учу, надеешься, веришь, чувствует, собираем, улетаете, сделаю, встретит, построим, похвалите, расколют, с...

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Распредели все использованные в таблице глаголы по другим основания: на две группы (табл.2) на две других группы (табл.3) Учу, надеешься, веришь, чувствует, собираем, улетаете, сделаю, встретит, построим, похвалите, расколют, склеят.

Автор: Гость