Распредели все использованные в таблице глаголы по другим основания: на две группы (табл.2) на две других группы (табл.3) Учу, надеешься, веришь, чувствует, собираем, улетаете, сделаю, встретит, построим, похвалите, расколют, с...
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Распредели все использованные в таблице глаголы по другим основания: на две группы (табл.2) на две других группы (табл.3) Учу, надеешься, веришь, чувствует, собираем, улетаете, сделаю, встретит, построим, похвалите, расколют, склеят.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорее всего, это по лицам нужно распределить(что вы сейчас учите?) 1л.:учу,сделаю,собираем, построим, 2л.надеешься,веришь,улетаете,похвалите, 3л.чувствует,встретит,расколят,склеят. основание деления по группам-принадлежность данных глаголов к определенному лицу
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