Рассказывают такую историю . во время сталинградской битвы кто-то из бойцов напис??л на стене дома , за который шли бои " отстоим тебя, родной Сталинград !" позже когда бои уже закончились и город лежал в развалинах мимо этой с...
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Рассказывают такую историю . во время сталинградской битвы кто-то из бойцов напис??л на стене дома , за который шли бои " отстоим тебя, родной Сталинград !" позже когда бои уже закончились и город лежал в развалинах мимо этой стены шла учительница увидев надпись она добавила в одно из слов одну букву . какую ? СРОООЧНО!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Она добавила букву "р" в слове "отстоим", чтобы получилось "отстроим"
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