Расставить запятые. Снег под ногами совсем не скрипел и на нем оставались мои следы от валенок. Мы постояли немножко и пошли в дом. Изредка снег срывался с ветвей и падал на землю тяжелыми хлопьями. Освободившиеся ветки потом е...

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Расставить запятые. Снег под ногами совсем не скрипел и на нем оставались мои следы от валенок. Мы постояли немножко и пошли в дом. Изредка снег срывался с ветвей и падал на землю тяжелыми хлопьями. Освободившиеся ветки потом еще долго покачивались и еще долго дрожала в воздухе снежная пыль. Я прошел через густой ельник и вышел на свежую тропку.

Автор: Гость