Расстояние между Брянском и костромой равно 750 километров из Брянска в Кострому в??ехал автобус со скоростью 60 километров в час а навстречу ему из Костромы автомобиль со скоростью 90 километров час через сколько часов они вст...
Математика
Расстояние между Брянском и костромой равно 750 километров из Брянска в Кострому в??ехал автобус со скоростью 60 километров в час а навстречу ему из Костромы автомобиль со скоростью 90 километров час через сколько часов они встретятся
Ответ(ы):
Гость:
60+90=150 км/ч скорость сближения 750:150=5 ч через 5 часов они встретятся
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