Расстояние между Брянском и костромой равно 750 километров из Брянска в Кострому в??ехал автобус со скоростью 60 километров в час а навстречу ему из Костромы автомобиль со скоростью 90 километров час через сколько часов они вст...

Математика

Расстояние между Брянском и костромой равно 750 километров из Брянска в Кострому в??ехал автобус со скоростью 60 километров в час а навстречу ему из Костромы автомобиль со скоростью 90 километров час через сколько часов они встретятся

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