Расстояние между Брянском и костромой равно 750 километров из Брянска в Кострому в??ехал автобус со скоростью 60 километров в час а навстречу ему из Костромы автомобиль со скоростью 90 километров час через сколько часов они вст...

Математика
Расстояние между Брянском и костромой равно 750 километров из Брянска в Кострому в??ехал автобус со скоростью 60 километров в час а навстречу ему из Костромы автомобиль со скоростью 90 километров час через сколько часов они встретятся
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
60+90=150 км/ч скорость сближения 750:150=5 ч через 5 часов они встретятся
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Слова ползет ползет ползет указать лицо и число рядом с каждой формы написать фор??у множественного числа этого же лица
Ответить
Музыка
Ребят, хахха я запуталась, составьте расписание звонков(по 30 мин) с учетом: Первы?? урок начинается в 8:30 1-ая перемена длится 15 мин 2-ая...
Ответить
Русский язык
Одиннадцать,один,одинокий,одинаково,одиночество,однажды. плиииииииииз корни и части речи...!
Ответить
Математика
Решите треугольники a = 10, b = 6,угол C = 115градусов,36 минут
Ответить
Химия
Какая масса пергидроля 30 раствора пероксида водорода и воды потребуется для приг??товления 50 г 3% раствора перекиси водорода используемого в меди...
Ответить