Расстояние между двумя городами 327км.Сколько км останется проехать мотоциклу пос??е 3 часов движения со скоростью 80 км\ч?
Математика
Расстояние между двумя городами 327км.Сколько км останется проехать мотоциклу пос??е 3 часов движения со скоростью 80 км\ч?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
80*3=240км (столько проехал мотоцикл за 3 часа) 327-240=87км Ответ: 87км
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