Расстояние между двумя пунктами катер проплывает по озеру за 3 часа. Такое же расс??ояние по реке плот проплывает за 12 часов. За сколько часов катер проплывет такое же расстояние, если он плывет по течению реки?

Математика
Расстояние между двумя пунктами катер проплывает по озеру за 3 часа. Такое же расс??ояние по реке плот проплывает за 12 часов. За сколько часов катер проплывет такое же расстояние, если он плывет по течению реки?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)1:3=1/3 скорость катера по озеру 2)1:12=1/12 скорость плота по реке 3)1/3+1/12=5/12 скорость течения реки 4)по формуле t=1/v=1:5/12=12/12*12/5=12/5=2,4 (ч) ответ:за 2,4 ч
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