Расстояние между двумя станциями 784 км. С этих станций одновременно навстречу дру?? другу вышли два поезда. Они встретились через 8ч. Найдите скорость каждого поезда,если скорость первого на 10 км/ч больше скорости второго. П...
Математика
Расстояние между двумя станциями 784 км. С этих станций одновременно навстречу дру?? другу вышли два поезда. Они встретились через 8ч. Найдите скорость каждого поезда,если скорость первого на 10 км/ч больше скорости второго. Помогите решить эту задачу уравнением. Очень и очень срочно...!!!!
Ответ(ы):
Гость:
Скорость 1 - х, скорость второго х+10 784:8=98 2х+10=98 х=44 скор. 1 - 44 скор 2 - 54 За 8 часов один пройдет 352 км, а второй 432 (x+x+10)*8=784 (2x+10)*8=784 2x+10=784:8 2x+10=98 2x=98-10 2x=88 x=88:2 x=44км/ч-скорость первого поезда. 44+10=54км/ч-скорость второго поезда
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Помогите пожалуйста срочно надо!!! Надо написать отзыв к рассказу А.П.Чехова. Пожалуйста 10-12 предложений!
Русский язык
Какое проверочное слово к слову школой, тыквой, ножовкой ,веткой ,закладкой, Юрой, ??имой, фильмом, домом, лобзиком, облаком, деревом.
Математика
В Ларек привезли 15 ящиков яблок по 8 кг в каждом и 8 ящиков слив а всего привезли 184 кг фруктов сколько весит ящик слив
Литература