Расстояние между двумя станциями 784 км. С этих станций одновременно навстречу дру?? другу вышли два поезда. Они встретились через 8ч. Найдите скорость каждого поезда,если скорость первого на 10 км/ч больше скорости второго. П...

Математика

Расстояние между двумя станциями 784 км. С этих станций одновременно навстречу дру?? другу вышли два поезда. Они встретились через 8ч. Найдите скорость каждого поезда,если скорость первого на 10 км/ч больше скорости второго. Помогите решить эту задачу уравнением. Очень и очень срочно...!!!!

Автор: Гость