Расстояние между городами 280 километров Автомобиль проехал его за 4 часа мотоцикл??ст за 6 часов на сколько скорость мотоциклиста скорость авто

Математика

Расстояние между городами 280 километров Автомобиль проехал его за 4 часа мотоцикл??ст за 6 часов на сколько скорость мотоциклиста скорость авто

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