Расстояние между городами 280 километров Автомобиль проехал его за 4 часа мотоцикл??ст за 6 часов на сколько скорость мотоциклиста скорость авто

Математика
Расстояние между городами 280 километров Автомобиль проехал его за 4 часа мотоцикл??ст за 6 часов на сколько скорость мотоциклиста скорость авто
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)280÷4=70(км/ч)скорость автомобиля
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