Установи закономерность и заполни таблицу

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Я в тут выявила следующую закономерность: в каждом столбике число, стоящее во второй строке является разностью самого верхнего числа и самого нижнего. Например, для первого столбика 6=19-13. Для второго столбика: 13=15-2. Теперь можно заполнить таблицу. 19 15 16 12 16 10 11 6 13 12 10 11 9 8 13 2 4 2 5 1 3