Расстояние между посёлками К и Т - 50 км.Из двух посёлков в противоположных направл??ниях выехали 2 автомобиля.Один проехал 18 км,а другой - 17 км.На каком

Математика

Расстояние между посёлками К и Т - 50 км.Из двух посёлков в противоположных направл??ниях выехали 2 автомобиля.Один проехал 18 км,а другой - 17 км.На каком

Автор: Гость