Расстояние между посёлками К и Т - 50 км.Из двух посёлков в противоположных направл??ниях выехали 2 автомобиля.Один проехал 18 км,а другой - 17 км.На каком
Математика
Расстояние между посёлками К и Т - 50 км.Из двух посёлков в противоположных направл??ниях выехали 2 автомобиля.Один проехал 18 км,а другой - 17 км.На каком
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Гость:
Низнаю :(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
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