Расстояние между пунктами А и В равно 156 км. Из А в В выезжает велосипедист. Через 2 ??аса навстречу ему отправляется другой велосипедист со скоростью на 4 км/ч большей, чем скорость первого велосипедиста. Встреча произошла на...

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Пусть скорость велосипедиста Х, скорость мотоциклиста У, тогдадо встречи каждый проехал 2Х км и 2У км, получаем уравнение 2Х+2У=160затем каждый ехал еще 30 мин, т.е 0,2ч и проехал всего каждый 2,5Х км и 2,5У км. Велосипедисту осталось проехать (160-2,5Х)км ,а мотоциклисту (160-2,5У)км. По условию велосипедисту осталось проехать в 11 раз больше, чем мотоцикл., значит(160-2,5У)х11=160-2,5Х из первого уравнения получаем 2Х=160-2У, отсюда Х=80-У, подставляем(160-2,5У)х11=160-2,5х(80-У)1760-27,5У=160-200+2,5У1760-160+200=2,5У+27,5У30У=1800У=60скорость мотоциклиста 60км/ч, а скорость велосипедиста 80-60=20 км/ч