Расстояние между селами 65 км. Из этих сел одновременно навтречу к друг другу выихали 2 вилосипедиста, один ехал со скоростью 14 км/час другой 12км/час какое расстояние будет между ними через 2 часа?
Математика
Расстояние между селами 65 км. Из этих сел одновременно навтречу к друг другу выихали 2 вилосипедиста, один ехал со скоростью 14 км/час другой 12км/час какое расстояние будет между ними через 2 часа?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
65 - 14*2 - 12*2 = 13 км, будет между велосипедистами через 2 часа
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