Расстояние между селами 65 км. Из этих сел одновременно навтречу к друг другу выихали 2 вилосипедиста, один ехал со скоростью 14 км/час другой 12км/час какое расстояние будет между ними через 2 часа?

Математика

Расстояние между селами 65 км. Из этих сел одновременно навтречу к друг другу выихали 2 вилосипедиста, один ехал со скоростью 14 км/час другой 12км/час какое расстояние будет между ними через 2 часа?

Автор: Гость