Разбери глаголы по составу найди и обозначь орфограммы слова кружить,кружиться,з??кружится,закружит,кружишься,кружилась,закружил.

Русский язык
Разбери глаголы по составу найди и обозначь орфограммы слова кружить,кружиться,з??кружится,закружит,кружишься,кружилась,закружил.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кружить- окончание ть, основа кружи, корень круж и суффикс и
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Сравни выражения а+3 5+а как понять
Ответить
Математика
Звуко буквенный разбор слова наурыз
Ответить
Русский язык
Просклоняйте по падежам слово Тысяча шестьсот восемьдесят три
Ответить
Литература
Как Виктор Астафьев при помощи текста рассказа "Конь с розовой гивой" показывает что действие происходит в Сибири?
Ответить
История
Что лишнее в ряду? 1. Трагедия, комедия, хор, зритель; 2. Арес, Зевс, Перикл, Одиссей.
Ответить