Разбери глаголы по составу найди и обозначь орфограммы слова кружить,кружиться,з??кружится,закружит,кружишься,кружилась,закружил.
Русский язык
Разбери глаголы по составу найди и обозначь орфограммы слова кружить,кружиться,з??кружится,закружит,кружишься,кружилась,закружил.
Ответ(ы) на вопрос:
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Кружить- окончание ть, основа кружи, корень круж и суффикс и
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