Разберите письменно просто напишите после каждого предложения в скобках синтакс??ческий разбор ну типо там невосклицатильное и еще что то 1.Над Москвою розовеют дали. 2.Утро начинается в Москве. 3.Я горжусь тобой,друг! 4.Не...

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Разберите письменно просто напишите после каждого предложения в скобках синтакс??ческий разбор ну типо там невосклицатильное и еще что то 1.Над Москвою розовеют дали. 2.Утро начинается в Москве. 3.Я горжусь тобой,друг! 4.Не работа сушит,а забота. 5.Не печь кормит,а руки.

Автор: Гость