Разберите пожалуйста по синтаксически разбор предложения в Мещёрском крае нет никаких особенных красот и богатств кроме лесов лугов и прозрачного воздуха

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Разберите пожалуйста по синтаксически разбор предложения в Мещёрском крае нет никаких особенных красот и богатств кроме лесов лугов и прозрачного воздуха

Автор: Гость