Разберите пожалуйста по синтаксически разбор предложения в Мещёрском крае нет никаких особенных красот и богатств кроме лесов лугов и прозрачного воздуха

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Разберите пожалуйста по синтаксически разбор предложения в Мещёрском крае нет никаких особенных красот и богатств кроме лесов лугов и прозрачного воздуха
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет -сказуемое где? в Мещерском крае - обстоятельство места нет чего? красот, богатств, лесов, лугов, воздуха -дополнение  красот каких? никаких особенных - определение воздуха какого? прозрачного -определение
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