Раздели слова для переноса скамейка,лисичка,стульчик,лейка,зимушка,аня,вьюга,объ??зд,сумма
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Раздели слова для переноса скамейка,лисичка,стульчик,лейка,зимушка,аня,вьюга,объ??зд,сумма
Ответ(ы) на вопрос:
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Скамей-ка, лисич-ка, стуль-чик, лей-ка, зимуш-ка, аня, вью-га, объ-езд, сум-ма
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