Раздели указанные слова на две группы в зависимости от того, какая орфограмма ест?? в слове: гулянье, гусь, пыльца, льет, лось, зорька, веселье, колось. 1 группа _______. 2 группа______.

Русский язык

Раздели указанные слова на две группы в зависимости от того, какая орфограмма ест?? в слове: гулянье, гусь, пыльца, льет, лось, зорька, веселье, колось. 1 группа _______. 2 группа______.

Автор: Гость