Раздели указанные слова на две группы в зависимости от того, какая орфограмма ест?? в слове: гулянье, гусь, пыльца, льет, лось, зорька, веселье, колось. 1 группа _______. 2 группа______.
Русский язык
Раздели указанные слова на две группы в зависимости от того, какая орфограмма ест?? в слове: гулянье, гусь, пыльца, льет, лось, зорька, веселье, колось. 1 группа _______. 2 группа______.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 группа гулянье,пыльца,льет,зорька,веселье.Остальные во 2 группу.
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