Разделите круг на секторы так, чтобы углы трех секторов были равны 40°,130° и 60° . Зак??асьте эти три сектора разными цветами.Вычислите угол незакрашенного сектора? номер 505

Математика

Разделите круг на секторы так, чтобы углы трех секторов были равны 40°,130° и 60° . Зак??асьте эти три сектора разными цветами.Вычислите угол незакрашенного сектора? номер 505

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