Разделите круг на секторы так, чтобы углы трех секторов были равны 40°,130° и 60° . Зак??асьте эти три сектора разными цветами.Вычислите угол незакрашенного сектора? номер 505

Математика
Разделите круг на секторы так, чтобы углы трех секторов были равны 40°,130° и 60° . Зак??асьте эти три сектора разными цветами.Вычислите угол незакрашенного сектора? номер 505
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рисуете круг, проводите радиус, с помощью транспортира отмеряете углы и проводите ещё три радиуса. Угол незакрашенного сектора 360-40-130-60 = 130 градусов.
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