Разложите на множители 1) 4х - xy 2)5ab - 5ac 3) 3m во 2 степени - 6mn 4) а в 7 степени + а в 4 степени

Алгебра

Разложите на множители 1) 4х - xy 2)5ab - 5ac 3) 3m во 2 степени - 6mn 4) а в 7 степени + а в 4 степени

Автор: Гость