Разложите на множители 1) 4х - xy 2)5ab - 5ac 3) 3m во 2 степени - 6mn 4) а в 7 степени + а в 4 степени
Алгебра
Разложите на множители 1) 4х - xy 2)5ab - 5ac 3) 3m во 2 степени - 6mn 4) а в 7 степени + а в 4 степени
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 4х - xy = х(4 - y) 2) 5ab - 5ac = 5a(b - c) 3) 3m² - 6mn = 3m(m - 2n) 4) а ⁷ + а ⁴ = a⁴(a³ + 1)
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